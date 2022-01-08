İstanbul’da çevre kirliliği! İBB projeyi durdurdu, kirli su Haliç’e aktı

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından durduruldu. Durum böyle olunca da İBB tarafından tankerlerle taşınan zehirli atık ve çöp suyu, Kağıthane Deresi'ne oradan da Haliç'e akmaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN