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İstanbul’da çevre kirliliği! İBB projeyi durdurdu, kirli su Haliç’e aktı

A Haber
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Giriş: 08.01.2022 16:44
Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından durduruldu. Durum böyle olunca da İBB tarafından tankerlerle taşınan zehirli atık ve çöp suyu, Kağıthane Deresi'ne oradan da Haliç'e akmaya başladı.
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