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İstanbul'da büyük dönüşüm nasıl olacak? 1,5 milyon konut nerelere kurulacak?

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 15:26
İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut tespit edildi. Riskli yapılar Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenen alanlara taşınacak. Muhtemel deprem beklentisi İstanbul'da taşınma hareketliğini artırdı. İlk tespit, merkez ilçelerdeki eski binalarda fiyatların düşmeye başladığı yeni binalarda ise arttığı yönünde. Deprem bir şeyi daha değiştirdi, artık kiralama ya da satın almalarda ev sahiplerinden "bina risk tespit belgesi" isteniyor. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları var?  1,5 milyon konut hangi alana taşınabilir? İstanbul iki kıtada nasıl taşınacak? 1,5 milyon riskli bina Anadolu ve Avrupa'da nerelere taşınacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa değerlendirdi.
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