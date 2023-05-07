07 Mayıs 2023, Pazar
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İstanbul'da büyük AK Parti mitingi | Başkan Erdoğan Rekor katılımı açıkladı: 1 milyon 700 bin kişi
AK Parti İstanbul Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Cumhur İttifakı’nın Büyük İstanbul Mitingi için gelenler, miting alanına giriş yapmaya başladı. Toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsler kalktı. Başkan Erdoğan, mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı'na helikopterle geldi. Meydanı dolduran yüz binlerce kişiye hitap etmek üzere Başkan Erdoğan seçim konuşmasını yapıyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge gelen kişi sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu duyurdu.