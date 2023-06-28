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İstanbul’da Boğaz turlarında yoğunluk! Şehirde kalanlar akın etti

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 14:58
Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar Boğaz turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Son durumu A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
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