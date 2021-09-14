14 Eylül 2021, Salı
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İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi! İstanbul güne nasıl başlıyor?
Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmeyen çalışan İstanbulluların bitmeyen trafik çilesi. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde seyrediyor. Peki mega kent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek drone görüntüleriyle aktardı.