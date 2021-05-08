İstanbul'da bir grup konsolosluk önünde sabah namazı kıldı

İsrail'in Mescidi Aksal’da Müslümanlara yönelik zulmü, İstanbul'da bir grup tarafından protesto edildi. İsrail Başkonsolosluğu önünde sabah namazı kılındı, sloganlar atıldı. Göstericiler eylemlerine devam ediyor mu? O noktada son durum ne? A haber muhabiri Mahmut Keşan detayları canlı yayında aktardı.