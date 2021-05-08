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İstanbul'da bir grup konsolosluk önünde sabah namazı kıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 09:21
Güncelleme:08.05.2021 09:40
İsrail'in Mescidi Aksal’da Müslümanlara yönelik zulmü, İstanbul'da bir grup tarafından protesto edildi. İsrail Başkonsolosluğu önünde sabah namazı kılındı, sloganlar atıldı. Göstericiler eylemlerine devam ediyor mu? O noktada son durum ne? A haber muhabiri Mahmut Keşan detayları canlı yayında aktardı.
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