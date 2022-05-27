İstanbul’da bir evde 3 ceset bulundu! A Haber olay yerinde

Son dakika habei… Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. İddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B. önce kız arkadaşı B.V.'yi vurdu ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı vurup intihar etti. Olay yerine giden A Haber muhabiri Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.

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