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İstanbul'da binlerce araç yolda kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2022 10:01
Uyarılar günler öncesinden yapıldı. Önlemler yeteriz kalınca kar yağışı megakenti esir aldı. İstanbul'da binlerce araç yollarda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken İBB'nin almadığı önlemler vatandaşa eziyet olarak geri döndü. Mahsur kalanlar vatandaşlar tuzlama yapmayan İBB'ye tepki gösterdi. İşte İstanbul’un karla imtihanı.
İstanbul’da binlerce araç yolda kaldı
İstanbul'da binlerce araç yolda kaldı
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