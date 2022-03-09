İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Okullar tatil edildi mi? Kimler izinli sayılacak?

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Valilik alınan önlemleri açıkladı. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, pazartesi gününe kadar tatil edildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personeli yarın idari izinli sayılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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