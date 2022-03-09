09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Okullar tatil edildi mi? Kimler izinli sayılacak?

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Okullar tatil edildi mi? Kimler izinli sayılacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2022 15:11
Güncelleme:09.03.2022 15:14
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Valilik alınan önlemleri açıkladı. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, pazartesi gününe kadar tatil edildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personeli yarın idari izinli sayılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den kritik konuk!
İsrail'den kritik konuk!
İstanbul’da kar yağışı başladı!
İstanbul’da kar yağışı başladı!
Odessa’daki Türk gemisinin Kaptanı A Haber’de
Odessa’daki Türk gemisinin Kaptanı A Haber'de
Türkiye tarımına Rus rublesi etkisi!
Türkiye tarımına Rus rublesi etkisi!
Kritik ziyaretin şifreleri!
Kritik ziyaretin şifreleri!
“Türkiye garantör olsun” açıklaması!
“Türkiye garantör olsun” açıklaması!
Bakan Hulusi Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz
Bakan Hulusi Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz
Başkan Erdoğan İnşirah suresini okudu!
Başkan Erdoğan İnşirah suresini okudu!
Başakan Erdoğan: Bu vicdansızlıktır!
Başakan Erdoğan: Bu vicdansızlıktır!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Rus limanındaki gemiler hakkında flaş açıklama
Rus limanındaki gemiler hakkında flaş açıklama
Putin neden hızlı sonuç almak istiyor?
Putin neden hızlı sonuç almak istiyor?
Daha Fazla Video Göster