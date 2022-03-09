09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Okullar tatil edildi mi? Kimler izinli sayılacak?
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Valilik alınan önlemleri açıkladı. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, pazartesi gününe kadar tatil edildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personeli yarın idari izinli sayılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.