30 Ağustos 2023, Çarşamba
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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
Son dakika haberleri… İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
- ADNAN MENDERES BULVARI VATAN CADDESİ GİRİŞ VE GELİŞLER
- 10. YIL CADDESİ
- EDİRNEKAPI
- AKSARAY
- OĞUZHAN CADDESİ
- SOFULAR CADDESİ
- HALICILAR CADDESİ
- AKDENİZ CADDESİ
- AKŞEMSETTİN CADDESİ VE
- KEÇECİ MEYDAN SOKAK'TAN ADNAN MENDERES BULVARI VATAN CADDESİ GİRİŞLERİ
- ORDU CADDESİ'NDEN VE ATATÜRK BULVARI'NDAN VATAN CADDESİ GİRİŞLERİ
- HAL YOLU GÜNEYDEN GELİŞ YÖNÜNE VATAN CADDESİ GİRİŞLERİ
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
- TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ
- FEVZİPAŞA CADDESİ
- ATATÜRK BULVARI
- SAHİL KENNEDY CADDESİ