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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 08:46
Son dakika haberleri… İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

- ADNAN MENDERES BULVARI VATAN CADDESİ GİRİŞ VE GELİŞLER

- 10. YIL CADDESİ

- EDİRNEKAPI

- AKSARAY

- OĞUZHAN CADDESİ

- SOFULAR CADDESİ

- HALICILAR CADDESİ

- AKDENİZ CADDESİ

- AKŞEMSETTİN CADDESİ VE

- KEÇECİ MEYDAN SOKAK'TAN ADNAN MENDERES BULVARI VATAN CADDESİ GİRİŞLERİ

- ORDU CADDESİ'NDEN VE ATATÜRK BULVARI'NDAN VATAN CADDESİ GİRİŞLERİ

- HAL YOLU GÜNEYDEN GELİŞ YÖNÜNE VATAN CADDESİ GİRİŞLERİ

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

- TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ

- FEVZİPAŞA CADDESİ

- ATATÜRK BULVARI

- SAHİL KENNEDY CADDESİ

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