29 Nisan 2022, Cuma
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İstanbul'da bayram trafiği erken başladı! Son durum havadan görüntülendi
5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul'da trafik saat 16.30 sıralarında yüzde 58 seviyesine ulaştı. Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.