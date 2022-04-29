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İstanbul'da bayram trafiği erken başladı! Son durum havadan görüntülendi

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Giriş: 29.04.2022 17:18
5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul'da trafik saat 16.30 sıralarında yüzde 58 seviyesine ulaştı. Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
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