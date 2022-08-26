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İstanbul'da başlayan sağanak sonrası Başakşehir'i su bastı! Araçlar yolda kaldı

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Giriş: 26.08.2022 18:42
İstanbul'da önceki gün etkili olan sağanak Esenyurt'ta sele yol açmıştı. Bugün akşam saatlerinde Başakşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle yolu su bastı araçlar yolda ilerlemede zorluk çekti.
İstanbul’da başlayan sağanak sonrası Başakşehir’i su bastı! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da başlayan sağanak sonrası Başakşehir'i su bastı! Araçlar yolda kaldı
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