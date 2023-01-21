İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

İstanbul'un barajların 10 yılın en düşük seviyesinde. Büyükçekmece Baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bazı bölümleri ortaya çıktı. Baraj gölünde eskiden suyla dolu bazı alanlar adeta çöle döndü.