21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2023 10:37
İstanbul'un barajların 10 yılın en düşük seviyesinde. Büyükçekmece Baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bazı bölümleri ortaya çıktı. Baraj gölünde eskiden suyla dolu bazı alanlar adeta çöle döndü.
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Bakan Akar’dan İsveç’e tepki!
Bakan Akar'dan İsveç'e tepki!
6’lı masada cevap bekleyen sorular!
6'lı masada cevap bekleyen sorular!
İsveç ateşke oynuyor! Skandal izin
İsveç ateşke oynuyor! Skandal izin
CHP ile HDP ortak noktada buluşacak!
CHP ile HDP ortak noktada buluşacak!
Erdoğan’a Bregovic’ten sürpriz
Erdoğan’a Bregovic’ten sürpriz
Başkan Erdoğan’dan müjde
Başkan Erdoğan'dan müjde
PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı
PKK/YPG Kilis Öncüpınar'a saldırdı
Bahçeli’den seçim mesajı
Bahçeli'den "seçim" mesajı
Rapçi Ezhel’den PKK propagandası
Rapçi Ezhel'den PKK propagandası
Bu da CHP’nin gazetecisi! Ataklı Baykar’ı hedef aldı
Bu da CHP'nin gazetecisi! Ataklı Baykar'ı hedef aldı
Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Daha Fazla Video Göster