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İstanbul'da aşı miktarı 5 milyonu aştı | Yapılan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu geçti! İstanbul'da pozitif vaka sayısı ne kadar düştü?
İstanbul'da salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviye dün görüldü. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul’da pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü. Aşılama ise İstanbul 7.5 milyon doza ulaşıldı, ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar canlı yayında aktardı.