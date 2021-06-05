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İstanbul'da aşı miktarı 5 milyonu aştı | Yapılan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu geçti! İstanbul'da pozitif vaka sayısı ne kadar düştü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 12:33
Güncelleme:05.06.2021 12:41
İstanbul'da salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviye dün görüldü. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul’da pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü. Aşılama ise İstanbul 7.5 milyon doza ulaşıldı, ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar canlı yayında aktardı.
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