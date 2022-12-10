İstanbul’da altyapı çalışmasında toprak kaydı! Bir işçi göçük altında kaldı

Görüntü İstanbul Sultanbeyli'den. 3 katlı bina inşaatı önünde altyapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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