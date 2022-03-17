17 Mart 2022, Perşembe
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İstanbul’da akılalmaz olay! “Kime geldiniz” dedi öldüresiye dayak yedi
İstanbul'da apartmanda gördüğü iki kişiden şüphelenen adam "Kime geldiniz?" diye sorunca öldüresiye dayak yedi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar aldığı darbelerle bayılan adamın hareket etmediğini görünce öldü sanarak cep telefonu da çalıp kaçtı. Kafasında ve vücudunda çatlaklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.