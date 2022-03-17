17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’da akılalmaz olay! “Kime geldiniz” dedi öldüresiye dayak yedi

İstanbul’da akılalmaz olay! “Kime geldiniz” dedi öldüresiye dayak yedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 12:58
İstanbul'da apartmanda gördüğü iki kişiden şüphelenen adam  "Kime geldiniz?" diye sorunca öldüresiye dayak yedi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar aldığı darbelerle bayılan adamın hareket etmediğini görünce öldü sanarak cep telefonu da çalıp kaçtı. Kafasında ve vücudunda çatlaklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
“Kime geldiniz” dayağı!
“Kime geldiniz” dayağı!
İlk kurşunun siperleri! Özel kahramanlar
İlk kurşunun siperleri! Özel kahramanlar
A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
Siyasilerden TTB’ye grev tepkisi
Siyasilerden TTB’ye grev tepkisi
Sessiz sanatçılar vatandaşı kızdırdı!
"Sessiz sanatçılar" vatandaşı kızdırdı!
THY’den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi!
THY'den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi!
Türk mezarlığına futbol sahası!
Türk mezarlığına futbol sahası!
İBB’nin ağaç yıkımlarına tepki!
İBB’nin ağaç yıkımlarına tepki!
9 yeni fezleke TBMM’ye sunuldu
9 yeni fezleke TBMM’ye sunuldu
Tartışılan dış politika anlayışı!
Tartışılan dış politika anlayışı!
PKK’YPG’ye yeni sevkiyat!
PKK’YPG’ye yeni sevkiyat!
Daha Fazla Video Göster