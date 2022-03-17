İstanbul’da akılalmaz olay! “Kime geldiniz” dedi öldüresiye dayak yedi

İstanbul'da apartmanda gördüğü iki kişiden şüphelenen adam "Kime geldiniz?" diye sorunca öldüresiye dayak yedi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlar aldığı darbelerle bayılan adamın hareket etmediğini görünce öldü sanarak cep telefonu da çalıp kaçtı. Kafasında ve vücudunda çatlaklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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