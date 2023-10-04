04 Ekim 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada! İlaçlanan ev patladı ortalık karıştı
İstanbul Kağıthane'de evini ilaçlatan yaşlı çift 2 gün sonra döndüğünde dehşeti yaşadı. Anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken hafif yaralanan çiftin de tedavisi yapıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.