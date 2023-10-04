İstanbul’da akılalmaz olay kamerada! İlaçlanan ev patladı ortalık karıştı

İstanbul Kağıthane'de evini ilaçlatan yaşlı çift 2 gün sonra döndüğünde dehşeti yaşadı. Anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken hafif yaralanan çiftin de tedavisi yapıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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