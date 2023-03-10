İstanbul’da acil durum yolları açıklandı! Dev projelerde sismik izolatörler kullanıldı

İstanbul'da dev projeler acil afet yolu olarak kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıldığını belirtti. O noktalardan birisi de Avrasya Tüneli. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan inşaat mühendisi Dr. İhsan Karagöz değerlendirdi.

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