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İstanbul’da acil durum yolları açıklandı! Dev projelerde sismik izolatörler kullanıldı

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 11:32
İstanbul'da dev projeler acil afet yolu olarak kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıldığını belirtti. O noktalardan birisi de Avrasya Tüneli. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan inşaat mühendisi Dr. İhsan Karagöz değerlendirdi.
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