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İstanbul’da ABD ve Rusya zirvesi! Görüşme ne çıkar? Masada hangi konular var?

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 16:43
Güncelleme:09.12.2022 16:44
İstanbul'da Rusya-ABD görüşmesini ve ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yardımda 18 milyon dolarlık kesintiye gitmesini A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi. Furkan Kaya, “Tabi bu çok önemli bir görüşme. Türkiye’nin özellikle istihbarat diplomasisi dediğimiz aslında bizim çok aşamalı bir istihbarat ağımız var. Burada normal diplomasiye çok büyük katkı sağladığını görüyoruz. İstanbul’da gerçekleşen bu görüşmede Ukrayna savaşının belli bir ölçüde durdurulması ve barışın gerçekleşmesi için yol kat edilmesi anlamında küresel meselelerle ilgili önemli bir adım olacak. Türkiye savaşın başında beri Rusya ve Ukrayna ile konuşabilen tek ülke.” dedi.

Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:

"ABD yaşanan gelişmeler sırasında aslında şunu gördü; 'Ben Türkiye'yi başka devletler üzerinden ötekileştirmeye veya terör örgütlerine vermiş olduğum destekle' kaybetme ihtimalini yaşadı. Önceden ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye çıpalanmış bir ülke pozisyonundaydı. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye öz kaynaklarıyla kendi milli politikasını uygulayan ülke halinde geldi. Şu anda kafasında soru işaretleri olan bir ABD var karşımızda.

MİT'in ev sahipliğinde ABD ve Rus istihbaratını bir araya getirmek bu manada şu mesajı veriyor; Biz artık jeopolitik bir varlık merkezi haline geldik. Bu savaş ortamında Türkiye'yi yanına kalan kazanır. 'Türkiye'nin yanında kendine yer bulan kazanır' anlayışı yavaş yavaş oturuyor. Sadece Amerika açısında değil Rusya açısında da durum böyle.

ABD PKK İLİŞKİLERİ

ABD ezelinden veri PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını ifade ediyor. Ama gerçekte Türkiye'nin güvenliğinde yanında olduğunu gösteren emarelerin ABD'nin politikasında olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ABD'nin PKK'ya kısmı yardımı kesmesini görmek biraz göz boyama şeklinde algılıyorum. İyi niyet göstergeleri belki de ama sabun köpüğü niteliğinde bir yaklaşım."

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