- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul’da ABD ve Rusya zirvesi! Görüşme ne çıkar? Masada hangi konular var?
Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:
"ABD yaşanan gelişmeler sırasında aslında şunu gördü; 'Ben Türkiye'yi başka devletler üzerinden ötekileştirmeye veya terör örgütlerine vermiş olduğum destekle' kaybetme ihtimalini yaşadı. Önceden ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye çıpalanmış bir ülke pozisyonundaydı. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye öz kaynaklarıyla kendi milli politikasını uygulayan ülke halinde geldi. Şu anda kafasında soru işaretleri olan bir ABD var karşımızda.
MİT'in ev sahipliğinde ABD ve Rus istihbaratını bir araya getirmek bu manada şu mesajı veriyor; Biz artık jeopolitik bir varlık merkezi haline geldik. Bu savaş ortamında Türkiye'yi yanına kalan kazanır. 'Türkiye'nin yanında kendine yer bulan kazanır' anlayışı yavaş yavaş oturuyor. Sadece Amerika açısında değil Rusya açısında da durum böyle.
ABD PKK İLİŞKİLERİ
ABD ezelinden veri PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını ifade ediyor. Ama gerçekte Türkiye'nin güvenliğinde yanında olduğunu gösteren emarelerin ABD'nin politikasında olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ABD'nin PKK'ya kısmı yardımı kesmesini görmek biraz göz boyama şeklinde algılıyorum. İyi niyet göstergeleri belki de ama sabun köpüğü niteliğinde bir yaklaşım."