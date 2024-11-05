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İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 10:13
İstanbul'da DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 9 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
9 adrese DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
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