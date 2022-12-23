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İstanbul'da 3. Sıfır Atık Zirvesi

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 13:25
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. A Haber zirveyi uzman konuklarıyla anbean takip ediyor.  Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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