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İstanbul’da 28 kadının çantasını çaldı! Kapkaççıyı parmağındaki dövme yakalattı!

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 16:31
İstanbul Ümraniye'de bir şüpheli, 28 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Polis ekipleri, 187 saatlik güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Şüpheliyi parmağındaki dövme yakalattı.
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