13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da 1,5 milyon konut nereye taşınacak?

İstanbul'da 1,5 milyon konut nereye taşınacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 10:35
İstanbul'da deprem seferberliği için kollar sıvandı, riskli olduğu düşünülen 1 buçuk milyon konutun taşınması planlanıyor. Peki megakentte rezerv alanlar nerelerde olacak? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de aday adaylığı süreci
AK Parti'de aday adaylığı süreci
1,5 milyon konut nereye taşınacak?
1,5 milyon konut nereye taşınacak?
Kolon ’mutfak’ için kesildi!
Kolon 'mutfak' için kesildi!
Kızının mezarındaki oyuncakları çaldılar
Kızının mezarındaki oyuncakları çaldılar
Adana’da ders zili çaldı
Adana'da ders zili çaldı
YSK seçim yasaklarını açıkladı!
YSK seçim yasaklarını açıkladı!
Başkan Erdoğan Destici ile görüşecek
Başkan Erdoğan Destici ile görüşecek
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başında
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında
Hatay’da 3 hastane hizmette
Hatay'da 3 hastane hizmette
3 ilde daha eğitim başladı
3 ilde daha eğitim başladı
Kemoterapi şişesiyle deprem bölgesinde!
Kemoterapi şişesiyle deprem bölgesinde!
Daha Fazla Video Göster