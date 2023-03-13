İstanbul'da 1,5 milyon konut nereye taşınacak?

İstanbul'da deprem seferberliği için kollar sıvandı, riskli olduğu düşünülen 1 buçuk milyon konutun taşınması planlanıyor. Peki megakentte rezerv alanlar nerelerde olacak? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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