İstanbul'da 1,5 milyon konut hangi alana taşınabilir?

İstanbul'daki riskli binalar rezerv alanlara taşınacak. 1,5 yeni şehirler nerelere kurulacak? İstanbul'un hangi ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları var? Şehir Plancısı Erdal Uzuner A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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