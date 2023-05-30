İstanbul’da 1 milyon 400 bine yakın kişi sandığa gitmedi

Türkiye'nin kalbinin attığı 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul'da 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmedi. Kullanılan oyların 94 bin 307'si ise geçersiz sayıldı.

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