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İstanbul’a yeni metro müjdesi! İBB’nin yapmadığı hattı bakanlık yaptı

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 16:45
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayınca Ulaştırma Bakanlığının devraldığı Başakşehir-Kayaşehir Metrosu’nda açılışa günler kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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