İstanbul'a yeni metro hattı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ekrem İmamoğlu her ne kadar temelini kendisinin attığını iddia etse de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a yeni metrolar kazandırmaya devam ediyor. Onlardan biri olan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı metro hattı bugün Başkan Recep Tayyip erdoğan tarafından açılacak. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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