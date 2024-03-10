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İstanbul'a yeni metro hattı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 08:43
Ekrem İmamoğlu her ne kadar temelini kendisinin attığını iddia etse de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a yeni metrolar kazandırmaya devam ediyor. Onlardan biri olan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı metro hattı bugün Başkan Recep Tayyip erdoğan tarafından açılacak. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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