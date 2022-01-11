İstanbul’a yarın kar geliyor

Türkiye Trakya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki, bugün ve yarın sabah ise şiddetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın Trakya ve İstanbul'da oldukça etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ece Altuğ detayları aktardı.

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