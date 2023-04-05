İstanbul’a scooter düzenlemesi geliyor! Gelişigüzel parkların önüne geçilecek

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik düzenleme geliyor. Buna göre hem gelişigüzel parkların önüne geçilecek hem de hız sınırı ve eğitim şartı olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan ileri sürüş uzmanı Mustafa Özkaya değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN