05 Nisan 2023, Çarşamba
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İstanbul’a scooter düzenlemesi geliyor! Gelişigüzel parkların önüne geçilecek
İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik düzenleme geliyor. Buna göre hem gelişigüzel parkların önüne geçilecek hem de hız sınırı ve eğitim şartı olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan ileri sürüş uzmanı Mustafa Özkaya değerlendirdi.