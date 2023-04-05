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İstanbul’a scooter düzenlemesi geliyor! Gelişigüzel parkların önüne geçilecek

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 16:33
İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik düzenleme geliyor. Buna göre hem gelişigüzel parkların önüne geçilecek hem de hız sınırı ve eğitim şartı olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan ileri sürüş uzmanı Mustafa Özkaya değerlendirdi.
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