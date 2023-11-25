25 Kasım 2023, Cumartesi
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İstanbul'a pazar kar geliyor! Zorunlu kış lastiği denetimi
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması bugün başladı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şehirler arası karayollarında denetim yapıyor. Kontrol noktasından son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.