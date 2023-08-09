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İstanbul’a özel deprem yasası! Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 11:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.
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