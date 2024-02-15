İstanbul'a murad vatandaşa hizmet lazım! "Seven Ne Yapmaz" klibi büyük beğeni topladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum'un "Seven Ne Yapmaz" klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunarak "Seven ihmal etmez, sevdiği şehir için hiç durmadan çalışır. İstanbul'un kaybolan 5 yılını eser belediyeciliği ile telafi edeceğiz" dedi.

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