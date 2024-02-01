01 Şubat 2024, Perşembe
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İstanbul’a kar neden yağmadı? Kar yağışını etkileyen ısı duvarı mı?
Meteorolojinin yaptığı uyarılara rağmen, İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Uzmanlara göre yağışın etkili olmamasının sebebi ısı duvarı. Peki ısı duvarı ne anlama geliyor? Kar yağışını nasıl etkiliyor? İşte detaylar...