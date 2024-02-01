01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’a kar neden yağmadı? Kar yağışını etkileyen ısı duvarı mı?

İstanbul’a kar neden yağmadı? Kar yağışını etkileyen ısı duvarı mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 09:58
Meteorolojinin yaptığı uyarılara rağmen, İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Uzmanlara göre yağışın etkili olmamasının sebebi ısı duvarı. Peki ısı duvarı ne anlama geliyor? Kar yağışını nasıl etkiliyor? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a kar neden yağmadı?
İstanbul’a kar neden yağmadı?
İYİ Parti reklamlarını astırmadılar
İYİ Parti reklamlarını astırmadılar
Kulislerde kimlerin isimleri konuşuluyor?
Kulislerde kimlerin isimleri konuşuluyor?
Muhalefetin kişisel çıkarları savaşa dönüştü
Muhalefetin kişisel çıkarları savaşa dönüştü
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi hesap verecek!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi hesap verecek!
CHP’de Çankaya bildirisi krizi!
CHP’de Çankaya bildirisi krizi!
Meclis’te Can Atalay tartışması!
Meclis’te Can Atalay tartışması!
Suç örgütlerine Kafes darbesi
Suç örgütlerine "Kafes" darbesi
Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”!
Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”!
CHP fondaşlarından Kurum’a algı operasyonu!
CHP fondaşlarından Kurum'a algı operasyonu!
CHP fondaşlarından Kurum’a algı operasyonu!
CHP fondaşlarından Kurum'a algı operasyonu!
Başkan Erdoğan hakkındaki konuşması!
Başkan Erdoğan hakkındaki konuşması!
Daha Fazla Video Göster