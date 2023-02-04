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İstanbul'a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 10:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih vererek uyardı. İstanbul'a yarın kar geliyor. Hafta sonu son yılların en şiddetli kışı mı yaşanacak? Kar nerelerde etkili olacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir verdi.
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