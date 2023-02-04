İstanbul'a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih vererek uyardı. İstanbul'a yarın kar geliyor. Hafta sonu son yılların en şiddetli kışı mı yaşanacak? Kar nerelerde etkili olacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir verdi.

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