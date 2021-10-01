01 Ekim 2021, Cuma
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İstanbul'a gelen öğrencilerin İETT kart çilesi
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından İstanbul'da okul kazanan öğrenciler, şehre gelmeye başladı. Büyük umutlarla geldikleri İstanbul'da İETT kart sorunuyla karşılaşan pek çok genç, soğuk hava ve yağmurun altında sıra beklemek zorunda kaldı. Günlerdir çözüm bulunamayan İETT kart sorunuyla ilgili isyan eden öğrenciler, sistemin yavaş çalıştığını belirttiler.