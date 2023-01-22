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İstanbul’a dev hizmet: İstanbul Havalimanı Metrosu bugün açılıyor

A Haber
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Giriş: 22.01.2023 09:13
İstanbul'u demir ağlarla ören Ulaştırma Bakanlığı bir metro hattını daha hizmete sokuyor. Türkiye'nin en hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı hattı, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. A Haber ekibi o metro hattına girdi, son hazırlıkları görüntüledi.
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