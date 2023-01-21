21 Ocak 2023, Cumartesi
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İstanbul’a dev hizmet: Havalimanı metrosu! Türkiye’nin en hızlı için son saatler
İstanbul'u demir ağlarla ören Ulaştırma Bakanlığı bir metro hattını daha hizmete sokuyor. Türkiye'nin en hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı Hattı, 22 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. A Haber ekibi o metro hattına girdi, son hazırlıkları görüntüledi.