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İstanbul’a dev hizmet: Havalimanı metrosu! Türkiye’nin en hızlı için son saatler

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 16:13
İstanbul'u demir ağlarla ören Ulaştırma Bakanlığı bir metro hattını daha hizmete sokuyor. Türkiye'nin en hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı Hattı, 22 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. A Haber ekibi o metro hattına girdi, son hazırlıkları görüntüledi.
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