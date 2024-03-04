İstanbul’a bir metro hattı daha geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, “Projemizi çok kısa bir zaman içerisinde hizmete açarak İstanbul’a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

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