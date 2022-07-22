İstanbul’a 41 ayda 41 eser! Açılış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan Meydanı’nda 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. "Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir." dedi. Tahıl koridoru mesajı da veren Erdoğan, "Birazdan Dolmabahçe'den dünyaya müjdeyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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