İstanbul’a 2 bin 125 yeni taksi! Minibüs ve dolmuş taksiye dönüştürülecek

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME’'de kabul edildi. Buna göre megakente 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı. Ayrıca toplantıda scooterların hız limitinin düşürülmesi teklifleri de görüşüldü.

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