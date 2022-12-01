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İstanbul’a 2 bin 125 yeni taksi! Minibüs ve dolmuş taksiye dönüştürülecek

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 10:01
İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME’'de kabul edildi. Buna göre megakente 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı. Ayrıca toplantıda scooterların hız limitinin düşürülmesi teklifleri de görüşüldü.
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