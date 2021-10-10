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''İstanbul'a 100 Anaokulu'' Emine Erdoğan: Eğitime Yatırım, ülkeye yapılan iyiliktir

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.10.2021 11:51
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul’da 100 yeni anaokulu yapımının çalışmaları başladı. Tanıtım toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan konuşmasında, "eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı.
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