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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Yarıyıl tatili trafiği etkiledi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 09:16
Bu hafta İstanbul'da kar bekleniyor mu? Sömestr tatili trafiği nasıl etkiledi? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında anlattı.
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