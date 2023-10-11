İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk hangi seviyede?

İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla yüzde 54’lük bir trafik yoğunluğu var ve giderek artıyor. Anadolu yakasında köprülere ilerleyen bağlantı yollarında ciddi bir trafik söz konusu. Detayları A Haber muhabir Ahmet Nazif Vural aktardı.

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