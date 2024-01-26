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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik ne durumda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 08:39
İstanbul yeni güne gözlerini yüzde 60’a yaklaşan bir trafik yoğunluğu ile açtı. Son durumu aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, “İstanbul’da şu an zemin ıslak, özellikle yola çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.” dedi.
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