05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul’da trafik ne durumda?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2024 08:46
Son dakika haberleri… Sıcak havanın etkisini giderek hissettirdiği bu günlerde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65 civarında seyrediyor. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkale kırsalında PKK’ya operasyon
Başkale kırsalında PKK'ya operasyon
ABD’nin Suriye’deki “sözde seçim” planı
ABD’nin Suriye’deki “sözde seçim” planı
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
FETÖ bilmecesinde çözülme! Gülen’in yeğeninden şok itiraflar,örgüt içi savaşlar
FETÖ bilmecesinde çözülme! Gülen'in yeğeninden şok itiraflar,örgüt içi savaşlar
Dem Parti’den TBMM’de kayyum provokasyonu!
Dem Parti’den TBMM'de kayyum provokasyonu!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu!
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu!
D-8 Dışişleri Bakanları toplanıyor
D-8 Dışişleri Bakanları toplanıyor
İliç’te 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
İliç'te 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Gazzeli çocuklar için dünyaya çağrı!
Gazzeli çocuklar için dünyaya çağrı!
FETÖ’de iç çatışma derinleşiyor
FETÖ'de iç çatışma derinleşiyor
Enflasyon için yıl sonu tahmini!
Enflasyon için yıl sonu tahmini!
Daha Fazla Video Göster