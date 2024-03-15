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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul'da sabah trafiği ne durumda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 08:29
İstanbul’da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak etkisiyle megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde seyrediyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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