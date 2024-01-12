12 Ocak 2024, Cuma
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İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Hükümetin megakent İstanbul'a yönelik projeleri tek tek hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesi’nin en önemli güzergâhlarından birisi olan ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ üzerinden geçecek demir yolu projesinin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz onu yaptığımız takdirde yapımı 4-5 yıl sürecek ve inşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz.” sözleriyle müjdeyi verdi. İstanbul için kritik öneme sahip atılımla Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı birbirine demir yoluyla bağlanacak. Diğer yandan Türkiye’nin gözbebeği olacak demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda alacak. Dev proje ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması gerçekleşecek.