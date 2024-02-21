21 Şubat 2024, Çarşamba
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İstanbul yarışında kim önde? Kim geride? 31 Mart’ta seçmenin tercihi nasıl şekillenecek?
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının isimleri de netleşti. Kritik illerin başında yer alan İstanbul'da seçmenlerin tercihi nasıl şekillenecek? A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir yaptığı araştırmalardan yola çıkarak analiz etti.