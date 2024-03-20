20 Mart 2024, Çarşamba
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İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli....
Son dakika haberine göre İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının hemen ardından vatandaşlar depreme ilişkin detayları arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte AFAD açıklaması....