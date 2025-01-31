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İstanbul ve Ankara’ya kar ne zaman yağacak?

İstanbul ve Ankara’ya kar ne zaman yağacak?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 10:17
İstanbul'da bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları yerine soğuğa bırakacak. Ocak ayının son günlerine gelinirken İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. İstanbul, Ankara dahil Türkiye geneli için kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre şubat ayı itibarıyla soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek.
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İstanbul ve Ankara’ya kar ne zaman yağacak?
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